Belrise Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Belrise Industries hat am 31.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,45 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Belrise Industries 23,41 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at