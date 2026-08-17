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17.08.2026 06:31:29
Belrise Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Belrise Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 1,37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Belrise Industries 1,50 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,46 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,62 Milliarden INR in den Büchern standen.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 25,73 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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