Belton Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Belton Financial lud am 19.08.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 EGP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Belton Financial ein EPS von -0,080 EGP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 753,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 192,2 Millionen EGP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Milliarden EGP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at