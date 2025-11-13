BeMap informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BeMap hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 26,76 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BeMap -26,150 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 366,6 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,2 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at