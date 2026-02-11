BeMap: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BeMap ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BeMap die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,34 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,320 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,03 Prozent zurück. Hier wurden 387,8 Millionen JPY gegenüber 445,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at