11.02.2026 06:31:28
BeMap: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
BeMap ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BeMap die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,34 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,320 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,03 Prozent zurück. Hier wurden 387,8 Millionen JPY gegenüber 445,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
