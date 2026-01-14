|
Bemax gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bemax äußerte sich am 12.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 99,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
