Bemax veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bemax hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 0,01 Millionen USD, gegenüber 1,53 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 99,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at