Bemco Hydraulics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bemco Hydraulics hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bemco Hydraulics ein EPS von 0,750 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 254,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at