Bemco Hydraulics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bemco Hydraulics hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bemco Hydraulics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 376,7 Millionen INR, gegenüber 390,9 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,64 Prozent präsentiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,40 INR gegenüber 2,87 INR im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 971,35 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at