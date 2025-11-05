|
05.11.2025 06:31:28
BEML Land Assets hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
BEML Land Assets lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
