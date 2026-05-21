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21.05.2026 06:31:29
BEML Land Assets: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BEML Land Assets äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,12 INR gegenüber -0,100 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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