BEML Land Assets stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BEML Land Assets präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,660 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at