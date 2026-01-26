26.01.2026 06:31:29

BEML Land Assets verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BEML Land Assets hat am 23.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

