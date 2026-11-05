BEML Land Assets vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BEML Land Assets hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

BEML Land Assets hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at