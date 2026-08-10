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10.08.2026 06:31:29
BEML stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BEML hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
BEML hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,700 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,20 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BEML einen Umsatz von 6,34 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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