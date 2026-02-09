|
BEML stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BEML stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,69 INR. Im Vorjahresquartal hatten 2,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat BEML mit einem Umsatz von insgesamt 10,83 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,69 Prozent gesteigert.
