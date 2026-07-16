Benares Hotels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Benares Hotels lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 63,45 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 58,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,47 Prozent auf 338,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at