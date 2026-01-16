Benares Hotels: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Benares Hotels hat sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 109,48 INR, nach 104,31 INR im Vorjahresvergleich.

Benares Hotels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 416,3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 388,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at