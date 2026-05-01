01.05.2026 06:31:29

Benares Hotels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Benares Hotels äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 118,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 123,49 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Benares Hotels in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 486,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 491,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 332,61 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 332,69 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,39 Milliarden INR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Benares Hotels 1,35 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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