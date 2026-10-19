Benares Hotels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Benares Hotels hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50,44 INR. Im Vorjahresviertel waren 46,76 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 315,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 239,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at