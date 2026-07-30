Benchmark Bankshares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Benchmark Bankshares stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Benchmark Bankshares 1,07 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 20,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at