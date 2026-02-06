Benchmark Bankshares informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Benchmark Bankshares hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Benchmark Bankshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,740 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,3 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,46 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Benchmark Bankshares 3,55 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 83,37 Millionen USD – ein Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Benchmark Bankshares 73,53 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

