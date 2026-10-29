29.10.2026 06:31:29

Benchmark Bankshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Benchmark Bankshares lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Benchmark Bankshares 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 22,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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