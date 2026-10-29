|
29.10.2026 06:31:29
Benchmark Bankshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Benchmark Bankshares lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Benchmark Bankshares 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 22,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX zunächst etwas höher -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Während der heimische Aktienmarkt zulegt, gibt der deutsche Leitindex nach. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.