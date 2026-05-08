Benchmark Bankshares veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Benchmark Bankshares gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Benchmark Bankshares ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at