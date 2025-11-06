|
Benchmark Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Benchmark Electronics veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 USD, nach 0,420 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,49 Prozent auf 680,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 657,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
