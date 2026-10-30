Benchmark Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Benchmark Electronics hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Benchmark Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 810,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 680,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at