Benchmark Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Benchmark Electronics hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Benchmark Electronics 756,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 642,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at