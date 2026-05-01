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01.05.2026 06:31:29
Benchmark Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Benchmark Electronics präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Benchmark Electronics 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 677,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 631,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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