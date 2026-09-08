CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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08.09.2026 12:56:00
Beneath the surface, the next stock-market leaders are getting ready to break out, says Morgan Stanley
Earnings estimates are starting to pick up for artificial-intelligence adopters — and their stocks are due to rise as well, argues Morgan Stanley.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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