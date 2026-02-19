Beneficient Company Group Registered A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beneficient Company Group Registered A lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD gegenüber -10,560 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

