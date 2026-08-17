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17.08.2026 06:31:29
Beneficient Company Group Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Beneficient Company Group Registered A hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -57,520 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 70,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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