Beneficient Company Group Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beneficient Company Group Registered A hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -57,520 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 70,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at