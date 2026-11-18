Beneficient Company Group Registered A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,49 USD gegenüber -2,960 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at