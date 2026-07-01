Beneficient Company Group Registered A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beneficient Company Group Registered A hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,72 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 75,00 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -14,020 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beneficient Company Group Registered A ein EPS von 0,480 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Beneficient Company Group Registered A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 21,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,63 Millionen USD im Vergleich zu 0,80 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at