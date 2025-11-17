Beneficient Company Group Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beneficient Company Group Registered A hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,00 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Beneficient Company Group Registered A 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at