BENEFIT JAPAN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BENEFIT JAPAN hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 33,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BENEFIT JAPAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at