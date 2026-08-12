BENEFIT JAPAN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BENEFIT JAPAN hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BENEFIT JAPAN 43,01 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,92 Milliarden JPY – ein Plus von 53,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BENEFIT JAPAN 3,86 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at