BENEFIT JAPAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BENEFIT JAPAN hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 43,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BENEFIT JAPAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,88 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,26 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at