BENEFIT JAPAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BENEFIT JAPAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 48,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 40,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 70,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 169,51 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 141,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,39 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 12,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at