BENEFIT JAPAN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BENEFIT JAPAN hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 55,04 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,19 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,08 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at