Benefit One mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Benefit One hat am 10.11.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,98 Prozent auf 9,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Benefit One 10,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at