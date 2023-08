Benefit One: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Benefit One stellte am 01.08.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,28 JPY, nach 12,58 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Benefit One 9,57 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,58 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at