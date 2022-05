Benefit One stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Benefit One hat am 11.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,82 Prozent auf 11,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 56,24 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 42,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 38,36 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 37,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 54,88 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 41,24 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at