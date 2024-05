Benefit One vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Benefit One gab am 08.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 9,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Benefit One noch ein Gewinn pro Aktie von 11,50 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 10,59 Milliarden JPY, gegenüber 11,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,76 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 33,82 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Benefit One 48,29 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 42,38 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 38,96 Milliarden JPY.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 34,90 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 40,50 Milliarden JPY gerechnet.

