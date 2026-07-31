Benefit Street Partners Realty Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Benefit Street Partners Realty Trust hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,190 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 122,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 141,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at