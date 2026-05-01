Benefit Street Partners Realty Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Benefit Street Partners Realty Trust stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Benefit Street Partners Realty Trust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 133,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 124,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at