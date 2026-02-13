Benefit Street Partners Realty Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Benefit Street Partners Realty Trust hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 145,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 137,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,640 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Benefit Street Partners Realty Trust im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 555,09 Millionen USD. Im Vorjahr waren 553,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

