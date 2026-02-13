|
13.02.2026 06:31:29
Benefit Street Partners Realty Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Benefit Street Partners Realty Trust hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 145,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 137,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,640 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Benefit Street Partners Realty Trust im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 555,09 Millionen USD. Im Vorjahr waren 553,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.