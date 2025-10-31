Benefit Street Partners Realty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Benefit Street Partners Realty Trust hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 142,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at