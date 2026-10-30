Benefit Street Partners Realty Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Benefit Street Partners Realty Trust gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,41 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Benefit Street Partners Realty Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 120,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at