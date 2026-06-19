Bengal Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bengal Energy hat sich am 18.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig wurden 1,6 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bengal Energy 0,9 Millionen CAD umgesetzt.

Bengal Energy hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bengal Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 16,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,27 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 5,12 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at