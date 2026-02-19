Bengal Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bengal Energy hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bengal Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at